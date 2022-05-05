Путин заметил, что нельзя пользоваться одной "Википедией"

14:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

России нужны просветительские проекты, где содержалась бы объективная, глубокая и при этом талантливо поданная информация. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с гендиректором общества «Знание» Максимом Древалем, заметив, что нельзя пользоваться «одной „Википедией“.



Древаль в беседе с ним обратил внимание, что в России есть «очень много талантливых просветителей, которые <…> хотят не только делиться знаниями и выступать, но и в том числе создавать контент, который распространялся бы в интернете на большую аудиторию». По его словам, это особенно важно в ситуации, когда вокруг так много фейков и низкокачественной информации, поэтому общество «Знание» ищет возможность помогать таким деятелям.



«Конечно, объективная, важная, глубокая информация, да еще красиво, талантливо поданная, — это очень востребовано, потому что одной „Википедией“ невозможно пользоваться, — согласился глава государства. — Мы сами знаем качество этой информации».



По мнению Путина, когда появляются талантливые, профессиональные люди, мнению которых можно доверять, — это «дорогого стоит». «Это как энциклопедия, только вживую», — поделился своей оценкой президент.



