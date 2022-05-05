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Впервые Папа Римский Франциск появился в инвалидном кресле на публике

14:50 05.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Папа Римский Франциск впервые появился в инвалидной коляске на публичном мероприятии. Как сообщило в четверг агентство АНСА, понтифик предстал в хорошем настроении, но сидя в коляске.

Ранее он сам в недавнем интервью сообщил, что перенес небольшую операцию на колене. Как уточнили в службе печати Святого престола, ему были сделаны инъекции по поводу сильных болей, из-за которых Франциск с трудом ходил и был вынужден отказаться от всех церемоний и ритуалов, которые требовали от него стоять.

85-летний понтифик минувшим летом перенес операцию на кишечнике, после которой более недели восстанавливался. Служба печати тогда распространила фото, на которых Франциск был в коляске, но в больничных стенах во время посещения пациентов из отделения.

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