С 1999 года Запад не беспокоила целостность Сербии так, как сейчас заботит Украина - Вучич
15:40 05.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Когда вы говорите о территориальной целостности и о том, можно ли верить одной стране, я бы попросил вас, журналистов из „Дойче велле“ встать на наше место. Так сладострастно, как мы сегодня говорим о территориальной целостности Боснии и Герцеговины, территориальной целостности Украины, территориальной целостности всех стран, не говорились в 1999 году о территориальной целостности Сербии, тогда территориальная целостность Сербии никого не интересовала, она была растоптана самым грубым образом, чтобы выделить территорию (Косово — прим. ТАСС) из суверенной, международно признанной и независимой Сербии. Все, у кого полон рот территориальной целостности сегодня читают нам лекции о том, что мы должны забыть резолюцию СБ ООН 1244», — сказал Вучич.
«Я понимаю, что такое позиция силы, и я знаю, насколько мы малы, и отлично знаю, через что мы прошли, поэтому буду беречь мир и стабильность, мы отлично знаем, на каком пути находимся. Но я прошу у вас немного уважения к этой стране, в которой убито 82 ребенка во время агрессии 1999 года. Именно поэтому у нас есть определенные резервы по отношению к санкциям, потому что мы были под санкциями. Но все что сказала госпожа Ламбрехт о правовой природе конфликта на Украине, того, что происходит в регионе — мы абсолютно согласны с этим», — заявил сербский лидер.
Вучич заявил, что Белград поддерживает территориальную целостность Боснии и Герцеговины. В свою очередь Кристине Ламбрехт приветствовала заявление Вучича по Боснии и Герцеговине, а также «позицию Белграда по Украине».
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