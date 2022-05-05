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Военная спецоперация РФ на Украине затянулась - Лукашенко

15:50 05.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что с ходом спецоперации РФ на Украине не достаточно ознакомлен, однако считает, что она затянулась, чего он не ожидал. Свое мнение он высказал в интервью информационному агентству Ассошиэйтед Пресс.

«Я не думал, что эта операция затянется таким образом. Я не настолько погружен в эту проблему, чтобы сказать, идет ли она по плану у россиян, как они говорят <…>. Но я хочу еще раз подчеркнуть, как я ощущаю, операция эта затянулась», — сказал Лукашенко, видиофрагмент из интервью которого разместил в четверг телеграм-канал «Пул первого».

При этом, по словам белорусского лидера, Россия «по определению не может проиграть эту войну». Он отметил, что Белоруссия является единственной страной, которая поддерживает РФ, в то время как на стороне Украины «объединили свои силы 50 государств».

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