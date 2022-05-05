Санкции против РФ могут быть сняты только после консультаций с Киевом - Шольц
16:50 05.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По мнению главы правительства ФРГ, Москве «придется достигнуть соглашения с Украиной». «Мы намерены и сможем отменить наши санкции только после консультаций с Украиной», — утверждал Шольц. В то же время он считает, что до достижения соглашения между Россией и Украиной «еще очень далеко».
«На международном уровне мы находимся сейчас в опасной, поистине драматической ситуации, во время которой нам следует действовать предусмотрительно и взвешенно», — полагает канцлер. «Все по мере сил поддерживают Украину и одновременно не хотят, чтобы дело дошло до прямой конфронтации между НАТО и Россией», — заметил он. «Мы морально обязаны помогать Украине», — утверждал Шольц.
«И все же каждый может положиться, что мое правительства и я как канцлер сделаем все для того, чтобы не произошло атомной эскалации конфликта или прямой конфронтации между Россией и НАТО», — подчеркнул он. «Эту позицию, впрочем, разделяют абсолютно все — в НАТО и ЕС», — утверждал Шольц.
НОВОСТИ
- 17:10 05.05.2022
- Задержание блогера Шария в Испании "есть цензура в самом жесточайшем ее проявлении" - Слуцкий
- 17:00 05.05.2022
- Белорусское удобрение на сумму более 6,5 млн $ было изъято властями Украины
- 16:09 05.05.2022
- Андрей Воробьев проверил строительство детской больницы в Красногорске: «Мы делаем все, чтобы сдать объект досрочно»
- 15:50 05.05.2022
- Военная спецоперация РФ на Украине затянулась - Лукашенко
- 15:40 05.05.2022
- С 1999 года Запад не беспокоила целостность Сербии так, как сейчас заботит Украина - Вучич
- 14:50 05.05.2022
- Впервые Папа Римский Франциск появился в инвалидном кресле на публике
- 14:40 05.05.2022
- Путин заметил, что нельзя пользоваться одной "Википедией"
- 13:20 05.05.2022
- Двусторонним отношениям мешает антироссийская политика Дании - МИД РФ
- 13:15 05.05.2022
- Домклик от Сбера зафиксировал рекорд неипотечных сделок в марте
- 12:30 05.05.2022
- На сессии Сбера в рамках Московского международного салона образования обсудили перспективы EdTech-рынка России
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать