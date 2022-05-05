Санкции против РФ могут быть сняты только после консультаций с Киевом - Шольц

16:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что санкции против России могут быть сняты только после согласования с украинской стороной. С таким утверждением он выступил в опубликованном в четверг интервью журналу «Штерн».



По мнению главы правительства ФРГ, Москве «придется достигнуть соглашения с Украиной». «Мы намерены и сможем отменить наши санкции только после консультаций с Украиной», — утверждал Шольц. В то же время он считает, что до достижения соглашения между Россией и Украиной «еще очень далеко».



«На международном уровне мы находимся сейчас в опасной, поистине драматической ситуации, во время которой нам следует действовать предусмотрительно и взвешенно», — полагает канцлер. «Все по мере сил поддерживают Украину и одновременно не хотят, чтобы дело дошло до прямой конфронтации между НАТО и Россией», — заметил он. «Мы морально обязаны помогать Украине», — утверждал Шольц.



«И все же каждый может положиться, что мое правительства и я как канцлер сделаем все для того, чтобы не произошло атомной эскалации конфликта или прямой конфронтации между Россией и НАТО», — подчеркнул он. «Эту позицию, впрочем, разделяют абсолютно все — в НАТО и ЕС», — утверждал Шольц.



