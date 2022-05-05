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НОВОСТИ

Белорусское удобрение на сумму более 6,5 млн $ было изъято властями Украины

17:00 05.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Украины изъяли в пользу государства в условиях военного положения шесть вагонов удобрений, принадлежащих белорусским компаниям. Об этом сообщило в четверг Бюро экономической безопасности (БЭБ) Украины.

«Сотрудники Бюро экономической безопасности Украины на территории Черниговской области обнаружили нахождение шести вагонов с удобрениями, принадлежащими компаниям из Республики Беларусь», — говорится в сообщении на сайте ведомства. Оно уточняет, что ориентировочная стоимость удобрений составляет более 10 млн гривен (6,8 млн долларов).

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