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Задержание блогера Шария в Испании "есть цензура в самом жесточайшем ее проявлении" - Слуцкий

17:10 05.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Задержание в Испании блогера Анатолия Шария, подозреваемого на Украине в государственной измене, является типичным проявлением двойных стандартов Запада и «цензурой в жесточайшем ее проявлении». Такое мнение высказал ТАСС в четверг председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Типичное проявление двойных стандартов. В Европе так любят говорить о свободе слова, но задерживают неугодного украинскому режиму блогера Анатолия Шария или экстрадируют Джулиана Ассанжа в США, где ему грозит 175 лет лишения свободы. И только лишь за то, что эти люди не боялись говорить правду о пороках и преступлениях коллективного Запада и их марионеток в Киеве», — сказал Слуцкий.

Политик добавил, что это «самая что ни на есть цензура в самом жесточайшем ее проявлении».

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