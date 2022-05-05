Задержание блогера Шария в Испании "есть цензура в самом жесточайшем ее проявлении" - Слуцкий
17:10 05.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Типичное проявление двойных стандартов. В Европе так любят говорить о свободе слова, но задерживают неугодного украинскому режиму блогера Анатолия Шария или экстрадируют Джулиана Ассанжа в США, где ему грозит 175 лет лишения свободы. И только лишь за то, что эти люди не боялись говорить правду о пороках и преступлениях коллективного Запада и их марионеток в Киеве», — сказал Слуцкий.
Политик добавил, что это «самая что ни на есть цензура в самом жесточайшем ее проявлении».
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