В Австрии цены на электроэнергию в марте поднялись более чем на 40%
18:30 05.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Причиной роста цен не электроэнергию называется рост цен на топливо. «В марте цены на электроэнергию также снова заметно подросли. <…> В годовом сравнении в марте цены на электроэнергию для австрийских домохозяйств показали плюс на 42,4% — рекордный показатель. Инфляция в этот период выросла до 6,8%», — говорится в релизе Австрийского энергетического агентства.
Австрийское энергетическое агентство в этой связи указало на зависимость Австрии от ископаемых источников энергии: газа из России на 80%, а нефти из Казахстана.
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