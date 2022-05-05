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В Австрии цены на электроэнергию в марте поднялись более чем на 40%

18:30 05.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Цены на электроэнергию для домохозяйств продолжают расти в Австрии с начала текущего года. В марте 2022 года они выросли на 42,4% по сравнению с аналогичным месяцем в 2021 году, сообщило в четверг Австрийское энергетическое агентство.

Причиной роста цен не электроэнергию называется рост цен на топливо. «В марте цены на электроэнергию также снова заметно подросли. <…> В годовом сравнении в марте цены на электроэнергию для австрийских домохозяйств показали плюс на 42,4% — рекордный показатель. Инфляция в этот период выросла до 6,8%», — говорится в релизе Австрийского энергетического агентства.

Австрийское энергетическое агентство в этой связи указало на зависимость Австрии от ископаемых источников энергии: газа из России на 80%, а нефти из Казахстана.

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