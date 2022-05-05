В США одобрен антикартельный законопроект NOPEC
18:40 05.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
В поддержку инициативы высказались 17 сенаторов, четыре проголосовали против. «В рамках нынешнего законодательства Министерство юстиции [США] не в силах помешать ОПЕК и ее членам координировать добычу нефти с целью манипулирования ценой и предложением, что приводит к росту расходов американцев. <…> Этот <…> законопроект даст Минюсту полномочия подавать иски к членам нефтяного картеля за нарушения антимонопольного законодательства. Это означает, что мы будем применять антимонопольное законодательство США против стран ОПЕК или, что важно, против российских государственных производителей, если они участвуют в мешающей свободной конкуренции картельной деятельности», — утверждала перед голосованием сенатор Эми Клобушар (демократ от штата Миннесота), являющаяся одним из инициаторов законопроекта.
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