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НОВОСТИ

Под Белградом восстановили поврежденную из-за обстрела энергосеть

19:30 05.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сеть электроснабжения, поврежденная в четверг в селе Нехотеевка в Белгородской области, восстановлена, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Ранее село было обстреляно со стороны Украины.

«Поврежденная сеть электроснабжения в Нехотеевке восстановлена», — написал Гладков.

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