Вашингтон должен отказаться от урана из РФ - глава Минэнерго США

19:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты не должны больше направлять России деньги за уран и любой другой вид топлива. Такое мнение высказала в четверг американский министр энергетики Дженнифер Грэнхолм.



На слушаниях в комитете по энергетике и природным ресурсам Сената Конгресса США ее спросили, намерен ли президент Джо Байден ввести запрет на импорт российского урана. «Я позволю президенту сделать это заявление, но я могу сказать, что это тот вопрос, по которому, как мне кажется, у нас есть [с законодателями] много общего. Мы не должны отправлять деньги в Россию ни ради американской энергетики, ни по какой-либо другой причине», — утверждала министр.



