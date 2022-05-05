Пресс-секретарь Зеленского утверждает, что Киев заинтересован в переговорах с РФ
20:30 05.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Насчет этой публикации и предыдущей публикации этого издания могу сказать, что журналисты промахнулись. Либо это просто ошибка, либо у них неверные источники, которые на самом деле далеки от переговорного процесса, либо это сознательная манипуляция», — сказал Никифоров в ответ на запрос украинского издания «Страна». «Президент Украины при каждом случае повторяет, что он готов встречаться с президентом России и проводить переговоры», — отметил пресс-секретарь.
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