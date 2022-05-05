Пресс-секретарь Зеленского утверждает, что Киев заинтересован в переговорах с РФ

20:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинская сторона по-прежнему заинтересована в мирных переговорах с Россией, ужесточение позиций Киева под давлением коллективного Запада отсутствует. Так в четверг пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров опроверг утверждение издания «Украинская правда» об изменении подходов к переговорам с РФ после визита британского премьера Бориса Джонсона в Киев.



«Насчет этой публикации и предыдущей публикации этого издания могу сказать, что журналисты промахнулись. Либо это просто ошибка, либо у них неверные источники, которые на самом деле далеки от переговорного процесса, либо это сознательная манипуляция», — сказал Никифоров в ответ на запрос украинского издания «Страна». «Президент Украины при каждом случае повторяет, что он готов встречаться с президентом России и проводить переговоры», — отметил пресс-секретарь.



