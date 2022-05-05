В подмосковном Пушкине пострадал ребенок при стрельбе на детской площадке
20:40 05.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«В полицию поступило сообщение о том, что в Пушкине на детской площадке, расположенной во дворе одного из домов на улице Инессы Арманд, кто-то произвел выстрел предположительно из пневматического оружия, причинив ранение губы мальчику 2009 года рождения», — говорится в сообщении.
В главке отметили, что полицейские ведут розыск стрелявшего.
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