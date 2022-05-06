0
0
145
НОВОСТИ

В Австралии начали первые клинические испытания нового препарата от деменции

09:30 06.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Австралийские ученые разработали новый препарат для лечения деменции и вызванных ею когнитивных нарушений. Как сообщается в заявлении научно-исследовательского центра Университета им. Монаша, опубликованном в пятницу, первые клинические испытания нового лекарства доказали его безопасность и эффективность.

Согласно данным исследователей, первая фаза клинических испытаний нового препарата, созданного на основе селената натрия, доказала его способность тормозить нейродегенеративные повреждения мозга у пациентов, страдающих лобно-височной деменцией. Более того, как отмечает старший научный сотрудник отдела неврологии университета им. Монаша Люси Виваш, препарат способен даже восстанавливать повреждение нейронов, вызванное болезнью. «Сегодня для этих людей (пациентов с лобно-височной деменцией — прим. ТАСС) нет адекватной терапии, лучшими лекарствами для них считаются нейролептики и депрессанты, которые влияют на поведение больных, но не лечат основное заболевание. То, что мы создали, — это препарат, нацеленный на сам механизм [повреждения мозга при] деменции», — сказала она в интервью австралийской газете «Острэлиан».

Исследование эффективности препарата на основе селената натрия стало первой в Австралии попыткой создать лекарство для лечения лобно-височной деменции, и его клиническое тестирование, прошедшее в Королевской больнице Мельбурна, «показало, что селенат натрия безопасен и хорошо переносится пациентами». «Большинство испытуемых, получивших препарат, не продемонстрировали отрицательной динамики при анализе когнитивных и поведенческих симптомов», — отмечается в исследовании.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Новости

09:45 06.05.2022
В подмосковном Серпухове пройдут праздничные мероприятия «Ценим. Помним. Благодарим»
0
93
09:40 06.05.2022
США пытается спасти свою экономику путем конфликтов и манипуляций с долларом - эксперт КНР
0
150
09:20 06.05.2022
Евросоюз придется покинуть странам, желающим сохранить свой суверенитет, считает Володин
0
160
20:40 05.05.2022
В подмосковном Пушкине пострадал ребенок при стрельбе на детской площадке
0
751
20:30 05.05.2022
Пресс-секретарь Зеленского утверждает, что Киев заинтересован в переговорах с РФ
0
1020
19:40 05.05.2022
Вашингтон должен отказаться от урана из РФ - глава Минэнерго США
0
1025
19:30 05.05.2022
Под Белградом восстановили поврежденную из-за обстрела энергосеть
0
1035
18:40 05.05.2022
В США одобрен антикартельный законопроект NOPEC
0
846
18:30 05.05.2022
В Австрии цены на электроэнергию в марте поднялись более чем на 40%
0
760
17:10 05.05.2022
Задержание блогера Шария в Испании "есть цензура в самом жесточайшем ее проявлении" - Слуцкий
0
859

Возврат к списку