В Австралии начали первые клинические испытания нового препарата от деменции
09:30 06.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Согласно данным исследователей, первая фаза клинических испытаний нового препарата, созданного на основе селената натрия, доказала его способность тормозить нейродегенеративные повреждения мозга у пациентов, страдающих лобно-височной деменцией. Более того, как отмечает старший научный сотрудник отдела неврологии университета им. Монаша Люси Виваш, препарат способен даже восстанавливать повреждение нейронов, вызванное болезнью. «Сегодня для этих людей (пациентов с лобно-височной деменцией — прим. ТАСС) нет адекватной терапии, лучшими лекарствами для них считаются нейролептики и депрессанты, которые влияют на поведение больных, но не лечат основное заболевание. То, что мы создали, — это препарат, нацеленный на сам механизм [повреждения мозга при] деменции», — сказала она в интервью австралийской газете «Острэлиан».
Исследование эффективности препарата на основе селената натрия стало первой в Австралии попыткой создать лекарство для лечения лобно-височной деменции, и его клиническое тестирование, прошедшее в Королевской больнице Мельбурна, «показало, что селенат натрия безопасен и хорошо переносится пациентами». «Большинство испытуемых, получивших препарат, не продемонстрировали отрицательной динамики при анализе когнитивных и поведенческих симптомов», — отмечается в исследовании.
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