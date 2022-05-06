0
0
1
НОВОСТИ

Андрей Воробьев: В рамках акции «Доброе дело» на Донбасс отправлена крупная партия лекарств из Подмосковья

11:24 06.05.2022

220506-3.jpg
Фото пресс-службы губернатора
Московской области
На Донбасс доставили лекарственные средства, собранные в рамках акции «Доброе дело». В двух фурах (по 10 тонн каждая) – препараты из перечня, который был запрошен правительствами Донецкой и Луганской народных республик.

«Акция «Доброе дело» начиналась с того, как школьники со всего Подмосковья собирали для жителей ДНР и ЛНР продукты питания, воду, средства гигиены, одежду. Теперь подключился бизнес, и кроме грузов, которые собирают семьи, мы передаем лекарства. Сегодня их получил Луганский республиканский центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф. Знаем, что требуются противошоковые препараты, инсулин, лекарства для детей. А кроме медикаментов – бинты, шприцы и многое другое. Мы эту работу не останавливаем. Большое спасибо всем, кто помогает, особенно нашим волонтерам в Донбассе», – сказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

Министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Екатерина Швелидзе рассказала, что благодаря акции «Доброе дело» на Донбасс и освобожденные территории отправлено уже 8 фур по 20 тонн: «Крупы, консервы, средства личной гигиены, бытовая химия, канцелярия и детские товары, которые собрали наши детки в подмосковных школах вместе с неравнодушными жителями, доставлены в Донецк, Мариуполь, Ясиноватую и другие населенные пункты. Кроме того, в детские лечебные учреждения Донецка и Макеевки переданы сладости и игрушки».

Сегодня на Донбасс отправили препараты для неотложной и плановой помощи. Для поддержания условий хранения и перевозки лекарств их перевезли рефрижераторными фурами, обеспечивающими нужный температурный режим.

«Мы передали 20 тонн лекарственных препаратов. Это жаропонижающие и болеутоляющие препараты, антибиотики, препараты для лечения и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и диабета. То, что необходимо в первую очередь жителям Донецка и Луганска», – сказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Медикаменты распределены в «Луганский республиканский центр экстренной медицинской помощи», а также в «Республиканскую базу специального медицинского снабжения» в ДНР. Оттуда они по мере необходимости будут переданы в учреждения здравоохранения.

«Спасибо Подмосковью: детям, взрослым, мамам, папам – всем, кто нам помогает. Сейчас есть необходимость в перевязочных материалах – марле, бинтах, а также в шовном материале», – сказала медсестра Детского клинического центра в городе Макеевке Донецкой народной республики Надежда Зиброва.

Всего в рамках акции «Доброе дело»собрано более 430 тонн гуманитарной помощи. Внести свою лепту и помочь жителям ЛДНР можно в одном из 130 волонтерских пунктов. В этой работе задействовано 1,8 тыс. добровольцев. Выбрать удобный для себя пункт можно на сайте volontermo.ru

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:40 06.05.2022
По факту обнаружения в Херсонской области тела со следами пыток СК РФ возбудил дело
0
159
10:30 06.05.2022
Через 9 месяцев будет введено эмбарго на российскую нефть - еврокомиссар
0
182
09:45 06.05.2022
В подмосковном Серпухове пройдут праздничные мероприятия «Ценим. Помним. Благодарим»
0
230
09:40 06.05.2022
США пытается спасти свою экономику путем конфликтов и манипуляций с долларом - эксперт КНР
0
310
09:30 06.05.2022
В Австралии начали первые клинические испытания нового препарата от деменции
0
288
09:20 06.05.2022
Евросоюз придется покинуть странам, желающим сохранить свой суверенитет, считает Володин
0
303
20:40 05.05.2022
В подмосковном Пушкине пострадал ребенок при стрельбе на детской площадке
0
813
20:30 05.05.2022
Пресс-секретарь Зеленского утверждает, что Киев заинтересован в переговорах с РФ
0
1088
19:40 05.05.2022
Вашингтон должен отказаться от урана из РФ - глава Минэнерго США
0
1094
19:30 05.05.2022
Под Белгородом восстановили поврежденную из-за обстрела энергосеть
0
1123

Возврат к списку