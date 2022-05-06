Андрей Воробьев: В рамках акции «Доброе дело» на Донбасс отправлена крупная партия лекарств из Подмосковья

11:24

Фото пресс-службы губернатора

Московской области



На Донбасс доставили лекарственные средства, собранные в рамках акции «Доброе дело». В двух фурах (по 10 тонн каждая) – препараты из перечня, который был запрошен правительствами Донецкой и Луганской народных республик.

«Акция «Доброе дело» начиналась с того, как школьники со всего Подмосковья собирали для жителей ДНР и ЛНР продукты питания, воду, средства гигиены, одежду. Теперь подключился бизнес, и кроме грузов, которые собирают семьи, мы передаем лекарства. Сегодня их получил Луганский республиканский центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф. Знаем, что требуются противошоковые препараты, инсулин, лекарства для детей. А кроме медикаментов – бинты, шприцы и многое другое. Мы эту работу не останавливаем. Большое спасибо всем, кто помогает, особенно нашим волонтерам в Донбассе», – сказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

Министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Екатерина Швелидзе рассказала, что благодаря акции «Доброе дело» на Донбасс и освобожденные территории отправлено уже 8 фур по 20 тонн: «Крупы, консервы, средства личной гигиены, бытовая химия, канцелярия и детские товары, которые собрали наши детки в подмосковных школах вместе с неравнодушными жителями, доставлены в Донецк, Мариуполь, Ясиноватую и другие населенные пункты. Кроме того, в детские лечебные учреждения Донецка и Макеевки переданы сладости и игрушки».

Сегодня на Донбасс отправили препараты для неотложной и плановой помощи. Для поддержания условий хранения и перевозки лекарств их перевезли рефрижераторными фурами, обеспечивающими нужный температурный режим.

«Мы передали 20 тонн лекарственных препаратов. Это жаропонижающие и болеутоляющие препараты, антибиотики, препараты для лечения и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и диабета. То, что необходимо в первую очередь жителям Донецка и Луганска», – сказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Медикаменты распределены в «Луганский республиканский центр экстренной медицинской помощи», а также в «Республиканскую базу специального медицинского снабжения» в ДНР. Оттуда они по мере необходимости будут переданы в учреждения здравоохранения.

«Спасибо Подмосковью: детям, взрослым, мамам, папам – всем, кто нам помогает. Сейчас есть необходимость в перевязочных материалах – марле, бинтах, а также в шовном материале», – сказала медсестра Детского клинического центра в городе Макеевке Донецкой народной республики Надежда Зиброва.

Всего в рамках акции «Доброе дело»собрано более 430 тонн гуманитарной помощи. Внести свою лепту и помочь жителям ЛДНР можно в одном из 130 волонтерских пунктов. В этой работе задействовано 1,8 тыс. добровольцев. Выбрать удобный для себя пункт можно на сайте volontermo.ru