В июне Япония уже будет готова принимать иностранных туристов

12:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Японии планирует к июню этого года снять фактический запрет на выдачу виз иностранным туристам, введенный в конце 2020 года из-за пандемии. Об этом в пятницу сообщило агентство Киодо.



Отмечается, что в настоящее время этот вопрос прорабатывается. Подчеркивается, что уже в мае в страну могут быть допущены первые ограниченные группы иностранных туристов.



