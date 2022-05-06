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НОВОСТИ

В июне Япония уже будет готова принимать иностранных туристов

12:25 06.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Японии планирует к июню этого года снять фактический запрет на выдачу виз иностранным туристам, введенный в конце 2020 года из-за пандемии. Об этом в пятницу сообщило агентство Киодо.

Отмечается, что в настоящее время этот вопрос прорабатывается. Подчеркивается, что уже в мае в страну могут быть допущены первые ограниченные группы иностранных туристов.

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