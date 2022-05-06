Почти 20 тысяч предпринимателей воспользовались отраслевым решением СберБизнес.Недвижимость
13:15 06.05.2022
СберБизнес.Недвижимость разработано специально для предпринимателей, сдающих в аренду один или несколько объектов коммерческой недвижимости. Чаще всего решением пользуются клиенты, у которых в собственности торговое или офисное помещение: клиентов с такими активами среди пользователей – более 40%. Самый востребованный раздел внутри СберБизнес.Недвижимость – сервис по размещению объявлений на Домклик.
«СберБизнес.Недвижимость позволяет управлять бизнесом в формате единого окна в интернет-банке, и многие наши клиенты уже оценили удобство такого подхода, – отметил директор дивизиона «Малый и микро бизнес» Сбербанка Алексей Шашкин. – В отраслевом решении собрано и все необходимое для выполнения рутинных задач, и специальные возможности для арендодателей. Например, управление объектами недвижимости и договорами аренды, поиск арендаторов и размещение объявлений через сервис Домклик, выставление счетов арендаторам, информирование их о задолженностях, оплата коммунальных услуг по объектам недвижимости, проверка контрагентов, конструктор документов и другие сервисы».
«СберБизнес.Недвижимость в 3-5 раз снижает трудозатраты предпринимателя и сокращает количество рутинных действий, – добавил Алексей Шашкин. – Это происходит благодаря автоматизации процессов выставления счетов и сверки. Кроме того, предпринимателям не нужно переключаться между несколькими сервисами или приложениями, а также тратить время на перенос информации. Если говорить про экономию денег, то при наличии платного пакета клиент тратит в 4 раза меньше, чем при использовании аналогичных продуктов по отдельности».
Недавно была добавлена возможность формирования бесплатных геоаналитических отчетов. Это позволяет подбирать новые объекты недвижимости или оценивать потенциал имеющихся, основываясь на данных о локации. Подключить отраслевое решение СбеБизнес.Недвижимость можно бесплатно в интернет-банке СберБизнес.
Новости
- 12:45 06.05.2022
- За сутки Украину покинули более 49 тыс. беженцев - ООН
- 12:35 06.05.2022
- ЕС стоит отказаться от неоколониальных замашек в отношении Западных Балкан - МИД РФ
- 12:25 06.05.2022
- В июне Япония уже будет готова принимать иностранных туристов
- 11:24 06.05.2022
- Андрей Воробьев: В рамках акции «Доброе дело» на Донбасс отправлена крупная партия лекарств из Подмосковья
- 10:40 06.05.2022
- По факту обнаружения в Херсонской области тела со следами пыток СК РФ возбудил дело
- 10:30 06.05.2022
- Через 9 месяцев будет введено эмбарго на российскую нефть - еврокомиссар
- 09:45 06.05.2022
- В подмосковном Серпухове пройдут праздничные мероприятия «Ценим. Помним. Благодарим»
- 09:40 06.05.2022
- США пытается спасти свою экономику путем конфликтов и манипуляций с долларом - эксперт КНР
- 09:30 06.05.2022
- В Австралии начали первые клинические испытания нового препарата от деменции
- 09:20 06.05.2022
- Евросоюз придется покинуть странам, желающим сохранить свой суверенитет, считает Володин
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать