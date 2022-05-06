Сбер создает автономную инфраструктуру для своей платформы умного дома

13:59

Команда SberDevices разрабатывает полностью независимую от иностранных сервисов инфраструктуру для платформы умного дома от Сбера на базе собственного облака, а также линейку устройств с новой прошивкой, которая обеспечит их максимально стабильную работу. К концу 2022 года в продаже появятся обновленные смарт-лампы, а позднее – розетки, реле и светодиодные ленты Sber. Управление новыми устройствами будет осуществляться, как и прежде, через виртуальных ассистентов Салют и одноименное приложение.

Важной особенностью обновления станет полный переход на сервера SberCloud, расположенные в разных регионах России. Это позволит равномерно распределить нагрузку и избежать перебоев в работе платформы в случае возникновения проблем в одном из дата-центров. Кроме того, функционирование платформы будет полностью независимым от зарубежных партнеров.

Полностью собственная разработка прошивки обеспечит легкое и более быстрое обновление устройств при появлении новых функций. Также станет проще привязать устройства в приложении Салют и через девайсы с виртуальными ассистентами, улучшится работа групп приборов, например, лампочек в люстрах.

Ранее платформа умного дома от Сбера работала с использованием ряда облачных инфраструктурных решений от одного из крупнейших поставщиков облачных сервисов для систем умного дома в России.