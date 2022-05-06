Сбер создает автономную инфраструктуру для своей платформы умного дома
13:59 06.05.2022
Важной особенностью обновления станет полный переход на сервера SberCloud, расположенные в разных регионах России. Это позволит равномерно распределить нагрузку и избежать перебоев в работе платформы в случае возникновения проблем в одном из дата-центров. Кроме того, функционирование платформы будет полностью независимым от зарубежных партнеров.
Полностью собственная разработка прошивки обеспечит легкое и более быстрое обновление устройств при появлении новых функций. Также станет проще привязать устройства в приложении Салют и через девайсы с виртуальными ассистентами, улучшится работа групп приборов, например, лампочек в люстрах.
Ранее платформа умного дома от Сбера работала с использованием ряда облачных инфраструктурных решений от одного из крупнейших поставщиков облачных сервисов для систем умного дома в России.
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