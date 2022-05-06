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НОВОСТИ

Участникам акции «Бессмертный полк» будут помогать более 5500 волонтеров

14:40 06.05.2022

Праздничные мероприятия в День Победы в Москве помогут провести более 5,5 тыс. волонтеров. Они будут встречать почетных гостей в аэропортах и на вокзалах, провожать их в столице, а также будут участвовать в организации шествия «Бессмертный полк». Как отмечает заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, обратиться к добровольцам за помощью можно будет на семи вокзалах и в трех аэропортах с 8:00 до 22:00.

Волонтеры смогут рассказать о праздничной программе мероприятий. Кроме того, до 10 мая в Москве будет действовать горячая линия по телефону +7 495 657-65-40. Ее операторы могут ответить на вопросы, связанные с трансферов и заселением в гостиницы.

Напомним, шествие "Бессмертный полк" стартует 9 мая в 15:00. Сбор участников — в 12:30 на выходах из станций метро «Динамо», «Белорусская» и «Маяковская».

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