Участникам акции «Бессмертный полк» будут помогать более 5500 волонтеров
14:40 06.05.2022
Волонтеры смогут рассказать о праздничной программе мероприятий. Кроме того, до 10 мая в Москве будет действовать горячая линия по телефону +7 495 657-65-40. Ее операторы могут ответить на вопросы, связанные с трансферов и заселением в гостиницы.
Напомним, шествие "Бессмертный полк" стартует 9 мая в 15:00. Сбор участников — в 12:30 на выходах из станций метро «Динамо», «Белорусская» и «Маяковская».
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