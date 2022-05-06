В центрах госуслуг можно напечатать портрет ветерана к шествию Бессмертного полка

14:50

Москвичи до 8 мая в центрах госуслуг могут распечатать фотографию ветерана к шествию "Бессмертный полк". Также там же можно составить специальную анкету ветерана. В офисе «Мои документы» сотрудники помогут горожанам отсканировать материалы и разместить их в электронной книге памяти «Бессмертный полк. Москва». Внести сведения об участниках Великой Отечественной войны можно и самостоятельно на сайте этого проекта.



Проект «Бессмертный полк. Москва» выполняют в офисах «Мои документы» с 2015 года. Сейчас в базе данных уже более 200 тыс. историй об участниках Великой Отечественной войны, в том числе фотографии, письма, воспоминания о подвигах своих родных и близких, прошедших войну.