За публикацию дезинформации о ВС РФ суд в Москве заочно арестовал Невзорова

15:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Басманный суд Москвы в пятницу заочно арестовал журналиста Александра Невзорова (признан в РФ иноагентом) по уголовному делу о распространении дезинформации о российской армии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.



«Суд избрал меру пресечения в виде заочного ареста Невзорову А. Г., обвиняемому по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации)», — сказали в суде.



Ранее стало известно, что МВД объявило Невзорова в розыск. Перед этим жена журналиста сообщила, что он уехал из России в Израиль.



