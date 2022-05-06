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За публикацию дезинформации о ВС РФ суд в Москве заочно арестовал Невзорова

15:50 06.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Басманный суд Москвы в пятницу заочно арестовал журналиста Александра Невзорова (признан в РФ иноагентом) по уголовному делу о распространении дезинформации о российской армии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

«Суд избрал меру пресечения в виде заочного ареста Невзорову А. Г., обвиняемому по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации)», — сказали в суде.

Ранее стало известно, что МВД объявило Невзорова в розыск. Перед этим жена журналиста сообщила, что он уехал из России в Израиль.

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