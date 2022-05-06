В Мадриде при взрыве в жилом доме пострадало более 15 человек
16:40 06.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По ее информации, медики «оказали помощь 17» пострадавшим, из которых четверо были доставлены в больницы.
Причины случившегося пока не известны. Инцидент произошел в элитном районе Саламанка. Речь идет о четырехэтажном здании.
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