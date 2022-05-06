В Мадриде при взрыве в жилом доме пострадало более 15 человек

16:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По меньшей мере 17 человек пострадали в пятницу в результате сильного взрыва в жилом здании в одном из центральных районов испанской столицы. Об этом сообщила в «Твиттере» городская служба экстренной помощи.



По ее информации, медики «оказали помощь 17» пострадавшим, из которых четверо были доставлены в больницы.



Причины случившегося пока не известны. Инцидент произошел в элитном районе Саламанка. Речь идет о четырехэтажном здании.



