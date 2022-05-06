Американский генерал Каволи назначен командующим силами НАТО в Европе
16:50 06.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Североатлантический совет утвердил назначение генерала Кристофера Каволи (США) на пост главнокомандующего силами альянса в Европе», — говорится в заявлении. Каволи заступит на этот пост летом после завершения процедуры утверждения его кандидатуры на национальном уровне каждой из стран альянса. Он сменит на нем другого американского генерала Тода Уолтерса.
Должность главнокомандующего силами НАТО в Европе традиционно закреплена за генералами США, поскольку Вашингтон не намерен передавать свои находящиеся в Европе подразделения под командование генералитета из стран ЕС.
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