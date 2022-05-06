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Для ослабления РФ Запад использует Украину как «пушечное мясо» - МИД КНР

17:40 06.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Западные страны намерены использовать Украину в качестве «пушечного мяса» для ослабления России и поддержания своей гегемонии. Об этом в пятницу заявил заместитель министра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн.

«У Китая нет каких-либо геополитических целей в этом кризисе. Некоторые крупные державы, напротив, никак не помогли в урегулировании этой проблемы или содействии мирным переговорам. Они пытаются использовать этот кризис для того, чтобы ослабить Россию и сражаться с ней до последнего украинца», — сказал он, выступая на проходящем в режиме видеоконференции в Пекине форуме «В поисках мира и содействия развитию: онлайн-диалог мировых экспертно-аналитических центров 20 стран».

«Вероятно, они заботятся не о мирных переговорах или прекращении огня, а также не о жизнях и безопасности жителей Украины. Единственное, как они хотят использовать Украину, так это в качестве пушечного мяса, чтобы ослабить Россию и принести украинцев в жертву для удовлетворения своих гегемонистских амбиций и геополитических целей», — резюмировал дипломат.

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