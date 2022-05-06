На фоне инфляции почти половина жителей ФРГ ограничили траты - опрос
17:50 06.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Согласно им, 49% процентов указали, что начали экономить на определенных товарах и услугах, 42% отметили, что делать этого не собираются, несмотря на рост цен. 44% участников опроса указали, что готовы смириться с ростом цен на энергию и таким образом внести вклад в санкции Запада против России. 46% отметили, что не готовы так поступать.
В опросе участвовали около 5 тыс. человек.
Инфляция в Германии в апреле, по предварительным данным, составила 7,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По сравнению с мартом она выросла на 0,8%. В последний раз аналогичные темпы фиксировались в Германии осенью 1981 года.
НОВОСТИ
- 18:00 06.05.2022
- Вице-мэр Андрей Бочкарев: Москва ускорит темпы переселения участников программы реновации
- 17:50 06.05.2022
- В подмосковном поселке Зендиково прошла церемония присвоения звания «Населенный пункт воинской доблести»
- 17:40 06.05.2022
- Для ослабления РФ Запад использует Украину как «пушечное мясо» - МИД КНР
- 17:29 06.05.2022
- За год сотрудники Сбера воспользовались сервисом телемедицины более 200 тысяч раз
- 16:50 06.05.2022
- Американский генерал Каволи назначен командующим силами НАТО в Европе
- 16:40 06.05.2022
- В Мадриде при взрыве в жилом доме пострадало более 15 человек
- 15:50 06.05.2022
- За публикацию дезинформации о ВС РФ суд в Москве заочно арестовал Невзорова
- 15:48 06.05.2022
- Замэра Бочкарев: Новые квартиры по программе реновации получили более 80 000 москвичей
- 15:40 06.05.2022
- Квартира в Геленджике и автомобиль Lada: Портал DA подвел итоги банкротных торгов 2021 года
- 15:40 06.05.2022
- Ольга Макеева назначена послом в Россию от ДНР - указ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать