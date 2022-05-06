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На фоне инфляции почти половина жителей ФРГ ограничили траты - опрос

17:50 06.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Рост цен вынудил примерно половину жителей ФРГ сократить расходы. Таковы результаты социологического опроса службы Civey («Сиви»), которые опубликованы в пятницу в газете «Вельт».

Согласно им, 49% процентов указали, что начали экономить на определенных товарах и услугах, 42% отметили, что делать этого не собираются, несмотря на рост цен. 44% участников опроса указали, что готовы смириться с ростом цен на энергию и таким образом внести вклад в санкции Запада против России. 46% отметили, что не готовы так поступать.

В опросе участвовали около 5 тыс. человек.

Инфляция в Германии в апреле, по предварительным данным, составила 7,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По сравнению с мартом она выросла на 0,8%. В последний раз аналогичные темпы фиксировались в Германии осенью 1981 года.

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