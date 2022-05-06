В подмосковном поселке Зендиково прошла церемония присвоения звания «Населенный пункт воинской доблести»

17:50

Фото пресс-службы губернатора

Московской области



В городском округе Кашира состоялась церемония, посвященная присвоению почетного звания Московской области «Населенный пункт воинской доблести» поселку Зендиково. Соответствующий закон был принят в апреле депутатами Мособлдумы. В ближайшем будущем в Зендиково будет установлена стела.

Почетное звание «Населенный пункт воинской доблести» присваивается в Подмосковье с 2015 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьёва. За 7 лет такой статус получил уже 31 населенный пункт – в этом году список также пополнили Подольск и Кубинка.

«Символично, что сегодня день святого Георгия Победоносца, который изображен на гербе и является символом Московской области. И мы находимся на месте легендарной боевой славы наших великих соотечественников. Именно из таких населенных пунктов, как Зендиково, соткана история нашего Отечества, – сказал заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов. – Сегодня также творится великая, героическая история. Сыны нашей Родины выполняют свой долг, защищая Отечество, мир от зла, обеспечивая глобальную безопасность».

Зендиково был южным рубежом обороны во время Битвы за Москву. В ноябре 1941 года фашисты вплотную подошли к Кашире, а наших войск здесь еще не было. Возникла угроза прорыва через реку Ока к столице и захвата Каширской ГРЭС. Первый удар армии Вермахта приняли на себя зенитчики и местный истребительный батальон. Героическими усилиями им удалось задержать танки, а затем и ликвидировать угрозу захвата Каширы. Это было первое чувствительное поражение, нанесенное гитлеровцам, что положило начало контрнаступлению Красной Армии.

«От всего городского округа хочу выразить признательность губернатору, областной Думе, и всем тем, кто своими голосами поддержал присвоение нашему доблестному поселку такого звания, – отметил глава городского округа Кашира Николай Ханин. – Хочу сказать слова благодарности нашим ветеранам – без вас не было бы этого подвига! Это знак мужества и беззаветной любви к Родине, которую вы отдавали в годы войны. Память о вашем подвиге – бессмертна».

Торжественное мероприятие по случаю присвоения почетного звания «Населенный пункт воинской доблести» прошло на территории Воинского мемориала в Зендиково. На установленном экране демонстрировались хроники Великой Отечественной войны – фрагменты из документальных фильмов, в том числе «Ехали казаки», который снят съемочной группой продюсерской компании народного артиста РФ Николая Расторгуева. Также гости церемонии увидели художественную композицию «Огонь Войны», представленную танцевальной студией «Тодес» и театральными коллективами.

Кульминацией стал флешмоб-перекличка: правый фланг скандировал «Россия!», левый – «Вперед!». А завершила мероприятие песня «Вперед, Россия», которую исполнили все участники церемонии, поднимая вверх георгиевские и белые ленты.

«На президиуме нашего Совета ветеранов было принято решение – ходатайствовать о присвоении населенному пункту Зендиково почетного звания «Населенный пункт воинской доблести». Очень рады, что нам удалось реализовать эту идею, – рассказал председатель Совета ветеранов городского округа Кашира Анатолий Иванович Воротников. – Присвоение почетного звания – это гордость за то, что наши предки внесли вклад в Победу. Здесь установят стелу, к ней будут приходить семьи с детишками и восторгаться подвигом наших героев».

На территории Подмосковья, помимо 31 населенного пункта воинской доблести, находятся 4 города воинской славы (Дмитров, Можайск, Волоколамск, Наро-Фоминск) и 2 – трудовой доблести (Коломна и Ступино). Эти звания присвоены указом президента РФ.