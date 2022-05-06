В случае гибели украинских военных в Мариуполе, Зеленский прекратит переговоры с РФ

18:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры с Россией могут стать невозможными в случае гибели украинских военных, остающихся в Мариуполе, но добавил, что «нельзя сжигать мосты» для диалога между Киевом и Москвой.



«Если они (российская сторона — прим. ТАСС) убьют людей, которые могут быть обменены или просто освобождены, раненых и получивших травмы, военных и гражданских, если они уничтожат их, я не думаю, что мы можем вести какие-либо дипломатические переговоры после этого», — сказал Зеленский в пятницу, отвечая на вопрос по поводу Мариуполя в ходе видеомоста, организованного британским Королевским институтом международных отношений («Чатем-хаус»).



«Я хочу, чтобы мы поняли, что нам нужно какое-то соглашение на переговорах, чтобы остановить гибель людей, поэтому мы можем использовать также дипломатические каналы, чтобы вернуть наши территории», — добавил президент Украины, выступление которого транслировалось на сайте «Чатем-хауса».



