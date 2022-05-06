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НОВОСТИ

В Киеве 9 мая никаких официальных мероприятий не будет

18:40 06.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти украинской столицы не планируют проведение каких-либо праздничных мероприятий на 9 мая. Об этом в пятницу заявил мэр Киева Виталий Кличко.

«На 8–9 мая вводить комендантский час в Киеве и области военное командование пока не планирует. Город в эти дни никаких мероприятий проводить тоже не планирует. Потому что, напомню, во время военного положения массовые мероприятия запрещены», — написал он в телеграм-канале. При этом Кличко допустил, что горожане могут возложить цветы к местам памяти в частном порядке. Мэр также предупредил, что 8 и 9 мая в Киеве усилят патрулирование и охрану общественного порядка.

«Сегодня не время для массовых гуляний или отдыха на природе крупными компаниями. Будьте внимательны и соблюдайте правила безопасности военного времени», — обратился Кличко к горожанам.

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