В Киеве 9 мая никаких официальных мероприятий не будет
18:40 06.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«На 8–9 мая вводить комендантский час в Киеве и области военное командование пока не планирует. Город в эти дни никаких мероприятий проводить тоже не планирует. Потому что, напомню, во время военного положения массовые мероприятия запрещены», — написал он в телеграм-канале. При этом Кличко допустил, что горожане могут возложить цветы к местам памяти в частном порядке. Мэр также предупредил, что 8 и 9 мая в Киеве усилят патрулирование и охрану общественного порядка.
«Сегодня не время для массовых гуляний или отдыха на природе крупными компаниями. Будьте внимательны и соблюдайте правила безопасности военного времени», — обратился Кличко к горожанам.
НОВОСТИ
- 19:40 06.05.2022
- В вопросе Косова Сербия сталкивается лицемерием Запада - Вучич
- 18:25 06.05.2022
- В случае гибели украинских военных в Мариуполе, Зеленский прекратит переговоры с РФ
- 18:00 06.05.2022
- Вице-мэр Андрей Бочкарев: Москва ускорит темпы переселения участников программы реновации
- 17:50 06.05.2022
- В подмосковном поселке Зендиково прошла церемония присвоения звания «Населенный пункт воинской доблести»
- 17:50 06.05.2022
- На фоне инфляции почти половина жителей ФРГ ограничили траты - опрос
- 17:40 06.05.2022
- Для ослабления РФ Запад использует Украину как «пушечное мясо» - МИД КНР
- 17:29 06.05.2022
- За год сотрудники Сбера воспользовались сервисом телемедицины более 200 тысяч раз
- 16:50 06.05.2022
- Американский генерал Каволи назначен командующим силами НАТО в Европе
- 16:40 06.05.2022
- В Мадриде при взрыве в жилом доме пострадало более 15 человек
- 15:50 06.05.2022
- За публикацию дезинформации о ВС РФ суд в Москве заочно арестовал Невзорова
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать