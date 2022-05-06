В вопросе Косова Сербия сталкивается лицемерием Запада - Вучич

19:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сербия сталкивается с огромным давлением и лицемерием Запада в вопросе непризнанного Косова. Об этом заявил в пятницу президент Сербии Александар Вучич в специальном обращении к нации. Трансляцию вело национальное телевидение страны.



«Мы сталкиваемся с сильнейшим давлением, а также с лицемерием части мира, в частности Запада, в вопросе Косова. Диалога практически не существует», — сказал сербский лидер.



