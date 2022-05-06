Из-за угроз в Женеве отменили шествие "Бессмертного полка"

19:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Оргкомитет «Бессмертного полка» в Швейцарии отменил планировавшееся на 7 мая в Женеве шествие, посвященное 77-й годовщине Победы над фашизмом, из-за угроз физической расправы в отношении участников. Об этом сообщила в пятницу ТАСС координатор акции Катя Топоркова, отметив, что «Бессмертный полк» решено провести в онлайн-формате.



Она рассказала, что три дня назад женевские власти дали положительный ответ на направленный им в конце февраля запрос оргкомитета о проведении в Женеве шествия «Бессмертного полка». «Полиция — хочу отметить ее дружелюбное и разумное отношение — выделила усиленную охрану, и мы должны были собраться 7 мая, чтобы все вместе отметить предстоящий День Победы, — сообщила Топоркова. — Однако ситуация в Швейцарии сейчас такова, что мы не можем гарантировать безопасность участников, в том числе семей с детьми. Мы получили неприкрытые — с подписями „авторов“ — угрозы физической расправы и провокаций».



«Часть женевской прессы, в которую просочились сведения о нашей акции, поспешила „словить хайп“ и выступила со лживыми и исторически безграмотными статьями в отношении „Бессмертного полка“, — продолжила координатор акции. — Кроме того, мгновенно активизировались местные „оппоненты“ Дня Победы в соцсетях. Посыпались угрозы, речь шла также о подготовке провокации на площади Наций: противники „Бессмертного полка“ собирались нарядиться в испачканные красной краской одеяния и изображать трупы». «Все это было чревато не только риском нападений на участников нашей акции, но и откровенного глумления над праздником Победы на потребу недружественным СМИ „, — сказала координатор, добавив: „Мы не можем позволить издеваться над памятью миллионов людей, погибших в борьбе с нацизмом“.



