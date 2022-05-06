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НОВОСТИ

Папа Франциск не поедет в Израиль без патриарха Кирилла

20:25 06.05.2022

Папа Римский Франциск отменил запланированный визит в Израиль, сообщает израильский телеканал "Кан Бет". Понтифик должен был посетить Иерусалим с краткосрочным визитом во время своей поездки по Ближнему Востоку в июне текущего года.Причина отмены визита в Израиль неизвестна. Напомним, в Иерусалиме папа планировал провести встречу с патриархом Московским и всея Руси Кириллом, однако на днях понтифик объявил, что рандеву не состоится.

Редакция НГ-религий

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