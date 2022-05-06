Украина может нанести удар по Крымскому мосту - представитель ВС Латвии

20:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Официальный представитель национальных вооруженных сил Латвии Янис Слайдиньш заявил о намерении Украины нанести удар по Крымскому мосту 9 мая. Об этом в пятницу сообщил портал tvnet.lv.



«Такая вероятность должна поддерживаться, так как после поставок западных стран у Украины есть возможность нанести удар по этому стратегически очень важному мосту», — считает он. По его утверждению, повреждение Крымского моста стало бы «серьезным ударом по России».



Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов уже заявлял, что ВСУ, как только у них будет такая возможность, нанесут удар по Крымскому мосту.



