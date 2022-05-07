Генконсульство РФ в Нью-Йорке вскоре вновь получит закрытый ранее доступ к банковским услугам
09:00 07.05.2022 Источник: Интерфакс
Славкин отметил, что пока дипломаты не получили дебетовые карточки и чеки, также пока закрыт доступ к интернет-банкингу. "Мы рассчитываем, что на следующей неделе у нас это все появится и мы сможем полноценно функционировать", - сказал российский дипломат.
Между тем, генеральный консул России в Хьюстоне Александр Захаров сообщил "Интерфаксу", что в этом городе пока не возобновлено банковское обслуживание дипмиссии. "Новый счет пока не открыт. Но рассчитываем, что это произойдет в скором времени", - сообщил он.
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