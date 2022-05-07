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Генконсульство РФ в Нью-Йорке вскоре вновь получит закрытый ранее доступ к банковским услугам

09:00 07.05.2022 Источник: Интерфакс

Американский Citibank дал согласие на открытие счета Генконсульству РФ в Нью-Йорке, сообщил "Интерфаксу" исполняющий обязанности генконсула Вячеслав Славкин."На этой неделе мы получили согласие от Citibank на открытие счета для генконсульства. Физически он открыт", - заявил он.

Славкин отметил, что пока дипломаты не получили дебетовые карточки и чеки, также пока закрыт доступ к интернет-банкингу. "Мы рассчитываем, что на следующей неделе у нас это все появится и мы сможем полноценно функционировать", - сказал российский дипломат.

Между тем, генеральный консул России в Хьюстоне Александр Захаров сообщил "Интерфаксу", что в этом городе пока не возобновлено банковское обслуживание дипмиссии. "Новый счет пока не открыт. Но рассчитываем, что это произойдет в скором времени", - сообщил он.

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