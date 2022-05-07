В Пкине власти вводят массовое тестирование на COVID-19 и вводят новые ограничения

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Пекина в попытках сдержать распространение COVID-19 в субботу притупили к новому этапу масштабного тестирования на вирус, а также продолжили закрывать станции метрополитена, сообщило издание "Стрейтс таймс".

На данный момент закрыты более 60 станций метро - более 15% от сети метрополитена. Также власти отменили ряд автобусных рейсов, запретили принимать пищу в помещениях ресторанов в некоторых районах города.