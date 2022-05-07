В Британии обнаружен больной редким заболеванием - оспой обезьян
18:15 07.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«UKHSA может подтвердить, что у человека в Англии диагностирована оспа обезьян», — говорится в сообщении. Инфицированный недавно посетил Нигерию. Власти предполагают, что он мог там заразиться этим вирусом.
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