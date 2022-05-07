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НОВОСТИ

В Британии обнаружен больной редким заболеванием - оспой обезьян

18:15 07.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Медицинские власти Великобритании обнаружили заражение человека редким инфекционным заболеванием оспой обезьян. Об этом в субботу сообщило Агентство по безопасности в области здравоохранения Соединенного Королевства (UKHSA).

«UKHSA может подтвердить, что у человека в Англии диагностирована оспа обезьян», — говорится в сообщении. Инфицированный недавно посетил Нигерию. Власти предполагают, что он мог там заразиться этим вирусом.

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