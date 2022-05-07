На Байконуре задержали граждан Великобритании и Белоруссии

19:55 Источник: Интерфакс

Два иностранных гражданина задержаны на космодроме Байконур, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"В 18.10 мск с Космического центра "Южный" (Байконур) поступил доклад о задержании в районе стартовой площадки 112 (принадлежащий казахстанцам комплекс "Буран") гражданина Великобритании Рич Бенджамина и гражданки Белоруссии Зелупы Алины", - написал Рогозин в своем телеграм-канале.

По его данным, оба задержанных находятся в УВД города Байконур, ведутся следственные действия.