0
0
3
НОВОСТИ

На Байконуре задержали граждан Великобритании и Белоруссии

19:55 07.05.2022 Источник: Интерфакс

Два иностранных гражданина задержаны на космодроме Байконур, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"В 18.10 мск с Космического центра "Южный" (Байконур) поступил доклад о задержании в районе стартовой площадки 112 (принадлежащий казахстанцам комплекс "Буран") гражданина Великобритании Рич Бенджамина и гражданки Белоруссии Зелупы Алины", - написал Рогозин в своем телеграм-канале.

По его данным, оба задержанных находятся в УВД города Байконур, ведутся следственные действия.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

19:44 07.05.2022
На Сардинии археологи нашли фрагменты двух новых «Гигантов горы Прама»
0
38
19:15 07.05.2022
В Красноярском крае растет число строений, поврежденных огнем
0
30
18:15 07.05.2022
В Британии обнаружен человек с редким заболеванием - оспой обезьян
0
184
17:35 07.05.2022
Из-за замыкания ЛЭП в Красноярском крае сгорело 350 домов - Рослесхоз
0
279
16:00 07.05.2022
В Пкине власти вводят массовое тестирование на COVID-19 и вводят новые ограничения
0
347
15:15 07.05.2022
Число беженцев из Украины в соседние страны приближается к 6 млн человек - ООН
0
389
14:30 07.05.2022
Посол Украины в ФРГ очень расстроен тем, что власти Берлина запретили ураинские флаги на акциях 8-9 мая
0
459
13:00 07.05.2022
МИД РФ требует защитить российских журналистов на территории ФРГ, ЕС и стран НАТО
0
531
12:30 07.05.2022
Границы КНДР закрыты уже два года, Ким Чен Ын ни у кого не просил помощи – Разведка Южной Кореи
0
559
11:45 07.05.2022
СГБ Азербайджана: Биолаборатории на территории республики никогда не работали
0
546

Возврат к списку