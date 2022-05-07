На Сардинии археологи нашли фрагменты двух новых «Гигантов горы Прама»

19:44 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Итальянские ученые обнаружили на острове Сардиния торсы и другие фрагменты двух новых «Гигантов горы Прама» — известняковых изваяний, датируемых экспертами IX–VIII вв. до нашей эры. Об этом в субботу сообщило итальянское министерство культуры.

Находки были идентифицированы как «кулачные бойцы» из-за изогнутого щита, который закрывает их тело, отметили в ведомстве, уточнив, что они похожи на две другие статуи, которые были обнаружены в нескольких метрах от них в 2014 году и в настоящее время представлены в местном музее.

«Исключительное открытие, за которым последуют другие», — прокомментировал министр культуры Дарио Франческини. Отмечается, что находки обнаружили всего через несколько дней после возобновления кампании раскопок в некрополе «горы Прама» в селении Кабрас, где фигуры высотой около 2,5 м были впервые найдены в 1974 году.