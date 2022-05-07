В Красноярском крае растет число строений, поврежденных огнем

19:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Количество строений, поврежденных в результате масштабных пожаров в Красноярском крае, увеличилось с 459 до 484. Об этом сообщили журналистам в субботу в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«По состоянию на 22:00 местного времени (18:00 мск — прим. ТАСС) на территории края в результате пожаров пострадало 484 строения. В 13 муниципальных образованиях. Наибольшее количество строений пострадало в Уярском, Дзержинском, Рыбинском и Большемуртинском районах», — сообщили в главке МЧС.