В Красноярском крае растет число строений, поврежденных огнем
19:15 07.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«По состоянию на 22:00 местного времени (18:00 мск — прим. ТАСС) на территории края в результате пожаров пострадало 484 строения. В 13 муниципальных образованиях. Наибольшее количество строений пострадало в Уярском, Дзержинском, Рыбинском и Большемуртинском районах», — сообщили в главке МЧС.
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