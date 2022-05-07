Названы основные причины пожаров в Красноярском крае
21:00 07.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«В населенном пункте Новокурске из-за неосторожного обращения с огнем возник пожар на торфянике, который из-за ветра перешел на строения. В селе Бабий Яр неосторожное обращение с огнем привело к возгоранию на несанкционированной свалке, откуда пожар распространился на дома. В итоге в этом селе сгорели около 40 домов, в которых проживают более 110 человек», — сказал собеседник агентства.
В большинстве случаев первоначальными причинами пожаров стал перехлест электрических проводов, искрение от которых приводило к возгораниям трансформаторных подстанций, травы, строений, затем огонь стремительно распространялся на значительные площади, уничтожая в том числе жилые дома.
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