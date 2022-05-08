В Севастополе открылась выставка фотографий военной хроники
16:40 08.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«На фронтах Великой Отечественной работали более 400 военных корреспондентов, значительная часть из которых были фотожурналистами. Учитывая важнейшую роль Севастополя в событиях тех лет, драматизм происходящего на этой территории, героизм армии и мирного населения, масштабы разрушения города, зритель, вероятно, может себе представить широкое поле для деятельности военных репортеров. Подавляющую часть экспозиции данного проекта составляет период второй обороны и освобождения города в годы Великой Отечественной войны», — рассказала она.
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