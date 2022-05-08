Андрей Воробьев: Задача – к концу года сделать дом для пострадавших из-за взрыва газа в Ступине людей

17:06

Фото пресс-службы правительства Московской области

К новому году все жильцы дома в подмосковном Ступине, где месяц назад взорвался газ, вернутся в свои квартиры. Сегодня губернатор Андрей Воробьёв навестил людей, которые временно размещены в гостинице.

«Задача – к концу года дом сделать, чтобы из гостиницы вы переехали в более комфортабельное собственное жилье, – сказал Андрей Воробьёв жильцам. – Постараемся все сделать с самым высоким качеством».



В гостинице, где сейчас проживают жильцы пострадавшего дома, 72 человека, 12 из которых – дети. Здесь есть все необходимое: телевизор, холодильник, интернет. Предоставляют 3-разовое питание.



В пострадавшем доме прописано свыше 200 человек. Сейчас здесь осталась половина – жильцы 1, 5 и 6 подъездов. Обследование показало, что в трех других находиться небезопасно. Больше всего пострадал 3-й подъезд, его отстроят, по сути, заново. А заодно весь дом утеплят, заменят инженерные системы.

«Нас заселили в гостиницу в первый же день. Все было организовано очень хорошо, помогали волонтеры, – рассказала Яна Иванова. – Я живу в гостинице с двумя детьми. Здесь также находятся сестра с ребенком и родители. У нас создан чат, где мы получаем ответы на все вопросы».