С 20 мая Израиль отменяет обязательные ПЦР-тесты для въезжающих в страну

17:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство здравоохранения Израиля сообщило в воскресенье, что с 20 мая отменяется требование об обязательном прохождении ПЦР-теста для лиц, прибывающих в Израиль, а иностранцам, прилетающим в страну, с 10 мая разрешено перед посадкой в самолет проходить тест на антиген.



«Пассажирам, приземляющимся в аэропорту Бен-Гурион, с 20 мая 2022 года больше не нужно будет проходить ПЦР-тест. Решение было принято в связи со снижением показателей заболеваемости и по результатам наблюдений», — сообщила пресс-служба израильского Минздрава. «Кроме того, с этого вторника (10 мая — прим. ТАСС) иностранцам, вылетающим в Израиль, будет разрешено проходить тест на антиген перед посадкой в самолет (вместо ПЦР — прим. ТАСС). Турист, выбравший тест на антиген, должен пройти его в течение 24 часов до вылета в Израиль», — добавили в министерстве.



