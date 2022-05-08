Из-за Венгрии члены ЕС не смогли достичь согласия по санкциям против РФ - Блумберг

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Постоянные представители стран — членов ЕС не смогли в воскресенье достичь договоренности по введению санкций против России, в частности, из-за позиции Венгрии. Об этом сообщило агентство Блумберг.



Уточняется, что Венгрия продолжила блокировать предложение ЕС о запрете импорта российской нефти, задерживая при этом весь пакет санкций, направленных против президента Российской Федерации Владимира Путина. Ожидается, что переговоры возобновятся в ближайшие дни.



