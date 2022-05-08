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Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев передал ветерану Великой Отечественной войны новый автомобиль

17:48 08.05.2022

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Фото пресс-службы правительства
Московской области
В подмосковном Ступино губернатор Андрей Воробьёв проведал ветерана Великой Отечественной войны Василия Никитовича Канунникова, который вместе с 2 дочерьми, внучкой и правнуком живет в селе Татариново. 28 июля фронтовику, награжденному медалями «За победу над Германией», «За оборону Москвы», «За отвагу», орденом «Великой Отечественной войны II степени», исполнится 100 лет. Губернатор поздравил Василия Никитовича с Днем Победы и передал ветерану новую машину взамен старой, которую он получил в 2011 году к 70-летию Битвы за Москву.

«Василий Никитович, сегодня таких как вы, кто прошел всю войну – единицы. Поэтому для меня особенная честь поздравить с приближающейся 77-й годовщиной Победы легендарного человека, который воевал за всех нас, – сказал Андрей Воробьёв. – У вас в этом году юбилей, и мы, конечно, не могли не откликнуться на вашу просьбу о замене автомобиля на новый. За 11 лет техника износилась, поэтому примите от Подмосковья, от всего сердца новую машину».

В теплой обстановке за чашкой чая ветеран рассказал губернатору о годах войны. Василий Никитович Канунников прошел ее с первого до последнего дня. В армию был призван 23 июня 1941 года и сразу направлен на Белорусский фронт. Затем передислоцирован в 14-й прожекторный московский полк – строил укрепления в 30 км от Москвы.

С мая 1942-го Василий Никитович воевал на западном фронте, был командиром отделения разведки 58-го отдельного моторизированного понтонно-мостового батальона. Ему приходилось возводить переправы для переброски боевой техники и грузов под мощными артиллерийскими обстрелами, пулемётным и снайперским огнем противника. Ходил ветеран и в разведку. В 1944 году получил контузию на реке Ловати.

День Победы Василий Канунников встретил в Латвии. А демобилизовался только в декабре 1946-го. После возвращения домой работал в колхозе «Путь Ленина». С 1987 года – на пенсии.

«В чем секрет моего долголетия? Честно говоря, не знаю. Я ведь и голод пережил, и жил в землянках, и хлеб ел вперемешку с землей. Но я считаю, что главное – сохранять бодрость духа и никогда не опускать руки. Я всегда говорю: все в порядке, настроение бодрое», – сказал ветеран.

Ранее сегодня Андрей Воробьев вместе с ветеранами Великой Отечественной войны и участниками специальной военной операции возложил венок и цветы к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду. Память героев почтили минутой молчания. Прозвучал гимн Российской Федерации, затем торжественным маршем прошли рота почетного караула и военный оркестр.

«Я очевидец первого и последнего часа войны. Прошел от Сталинграда до Берлина и там Победу встретил. В 1943 закончил артиллерийское училище и меня сразу направили на Курско-Орловскую дугу. Гитлер хотел взять реванш за поражение под Москвой. Там мы их разгромили», – вспоминает ветеран, участник освобождения Украины, Польши, Восточной Пруссии, битвы на Курско-Орловской дуге Петр Павлович Саган.

В Московской области сегодня проживают 1360 участников Великой Отечественной, 754 жителя блокадного Ленинграда, 1 – осажденного Севастополя, свыше 20 тыс. тружеников тыла, 5 тыс. бывших несовершеннолетних узников фашизма и 8 тыс. вдов и вдовцов тех, кто защищал Родину. Всем им в этом году оказаны дополнительные меры поддержки:

- федеральная выплата 10 000 руб. участникам и инвалидам Великой Отечественной;

- региональная выплата 25 000 руб. участникам и инвалидам войны;

- региональная выплата 15 000 руб. жителям блокадного Ленинграда и осажденного Севастополя, бывшим несовершеннолетним узникам фашизма, вдовам (вдовцам) участников Великой Отечественной войны, труженикам тыла.

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