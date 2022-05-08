Европа перешла на «экономику войны» - итальянский министр

18:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр по экологической модернизации и трансформации Италии Роберто Чинголани заявил, что Европа перешла на «экономику войны».



«Мы — в экономике войны, и в этой экономике войны некоторые страны пострадают гораздо больше из-за решений других в области энергетики», — цитирует его в воскресенье агентство АНСА.



По словам министра, Еврокомиссия обсуждает второй план Recovery (по восстановлению экономики европейских стран по примеру того, который был принят после пандемии).



