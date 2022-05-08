Европа перешла на «экономику войны» - итальянский министр
18:35 08.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Мы — в экономике войны, и в этой экономике войны некоторые страны пострадают гораздо больше из-за решений других в области энергетики», — цитирует его в воскресенье агентство АНСА.
По словам министра, Еврокомиссия обсуждает второй план Recovery (по восстановлению экономики европейских стран по примеру того, который был принят после пандемии).
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