Рейтинг президента Чехии среди граждан упал до исторического минимум

18:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Рейтинг президента Чехии Милоша Земана среди жителей республики опустился до исторического минимума. Со ссылкой на социологическое агентство Kantar CZ («Кантар») об этом сообщило в воскресенье Чешское телевидение.



Социологи с 8 по 29 апреля провели опрос чехов об отношении к главе государства. Из 1 200 задействованных респондентов только 20% выразили удовлетворение деятельностью Земана на президентском посту. Негативно его работу воспринимают 78% опрошенных.



Между тем, согласно итогам опроса населения Чехии, который Kantar CZ проводил год назад, поддержу Земану выражали 57% жителей республики, а об отрицательном отношении к президенту заявил 41% респондентов. О причинах резкого падения среди чехов популярности главы государства в 2022 году социологи не сообщили.



