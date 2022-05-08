Из-за конфликта на Украине европейские банки потеряли более 5 млрд евро - СМИ

19:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Крупнейшие европейские банки отчитываются о первых убытках после начала специальной военной операции ВС РФ на Украине и введения санкций ЕС против России, сообщает французская газета деловых кругов «Эко». По ее данным, в первом квартале этого года убытки уже превысили 5 млрд евро.



Наибольшие потери констатирует итальянский банк UniCredit («Юникредит») — 1,3 млрд евро. В тройке лидеров антирейтинга также нидерландский ING (Ай-эн-джи) с 834 млн евро убытков и итальянская банковская группа Intesa Sanpaolo («Интеза Санпаоло»), которая потеряла 801 млн евро. Следом за ними в рейтинге расположились французские Credit Agricole («Креди агриколь», 604 млн евро), BNP Paribas («Бэ-эн-пэ Париба», 433 млн евро) и Societe Generale («Сосьете женераль» 354 млн евро). Замыкают десятку потерпевших убытки банков германский Commerzbank («Коммерцбанк», 334 млн евро), британский HSBC (Эйч-эс-би-си, 237 млн евро), австрийский Raiffeisen Bank («Райффайзен банк», 220 млн евро) и швейцарский Credit Suisse («Креди Сюисс» 197 млн евро).



