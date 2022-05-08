Из-за конфликта на Украине европейские банки потеряли более 5 млрд евро - СМИ
19:50 08.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Наибольшие потери констатирует итальянский банк UniCredit («Юникредит») — 1,3 млрд евро. В тройке лидеров антирейтинга также нидерландский ING (Ай-эн-джи) с 834 млн евро убытков и итальянская банковская группа Intesa Sanpaolo («Интеза Санпаоло»), которая потеряла 801 млн евро. Следом за ними в рейтинге расположились французские Credit Agricole («Креди агриколь», 604 млн евро), BNP Paribas («Бэ-эн-пэ Париба», 433 млн евро) и Societe Generale («Сосьете женераль» 354 млн евро). Замыкают десятку потерпевших убытки банков германский Commerzbank («Коммерцбанк», 334 млн евро), британский HSBC (Эйч-эс-би-си, 237 млн евро), австрийский Raiffeisen Bank («Райффайзен банк», 220 млн евро) и швейцарский Credit Suisse («Креди Сюисс» 197 млн евро).
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