На антироссийские санкции на нефть Болгария может наложить вето - вице-премьер
20:10 08.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Переговоры по нефти в настоящее время продолжаются, мы хотим быть в числе государств, которым будет предоставлена отсрочка на введение запрета на российскую нефть. Если [отсрочка не будет предоставлена], то мы не поддержим санкции, да, [мы наложим вето]. Однако полагаю, что до подобного не дойдет», — сказал Василев.
«Болгария придерживается своих интересов, она не смотрит на интересы России или кого-то другого. Если есть исключения из эмбарго на поставку нефти для ряда стран, то мы должны быть в этой группе, если будет что-то другое, то это манипуляция», — добавил вице-премьер.
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