На антироссийские санкции на нефть Болгария может наложить вето - вице-премьер

20:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Болгария требует от Еврокомиссии (ЕК) отложить введение эмбарго на поставки российской нефти. Об этом в воскресенье в интервью Болгарскому национальному телевидению сказал вице-премьер и министр финансов страны Асен Василев.



«Переговоры по нефти в настоящее время продолжаются, мы хотим быть в числе государств, которым будет предоставлена отсрочка на введение запрета на российскую нефть. Если [отсрочка не будет предоставлена], то мы не поддержим санкции, да, [мы наложим вето]. Однако полагаю, что до подобного не дойдет», — сказал Василев.



«Болгария придерживается своих интересов, она не смотрит на интересы России или кого-то другого. Если есть исключения из эмбарго на поставку нефти для ряда стран, то мы должны быть в этой группе, если будет что-то другое, то это манипуляция», — добавил вице-премьер.



