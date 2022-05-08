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На антироссийские санкции на нефть Болгария может наложить вето - вице-премьер

20:10 08.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Болгария требует от Еврокомиссии (ЕК) отложить введение эмбарго на поставки российской нефти. Об этом в воскресенье в интервью Болгарскому национальному телевидению сказал вице-премьер и министр финансов страны Асен Василев.

«Переговоры по нефти в настоящее время продолжаются, мы хотим быть в числе государств, которым будет предоставлена отсрочка на введение запрета на российскую нефть. Если [отсрочка не будет предоставлена], то мы не поддержим санкции, да, [мы наложим вето]. Однако полагаю, что до подобного не дойдет», — сказал Василев.

«Болгария придерживается своих интересов, она не смотрит на интересы России или кого-то другого. Если есть исключения из эмбарго на поставку нефти для ряда стран, то мы должны быть в этой группе, если будет что-то другое, то это манипуляция», — добавил вице-премьер.

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