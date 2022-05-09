Действующий президент Южной Осетии Анатолий Бибилов признал поражение на выборах

09:20 Источник: Интерфакс

Действующий президент Южной Осетии Анатолий Бибилов признал поражение на выборах и заявил, что желает лидеру партии "Ныхас" Алану Гаглоеву успешной работы.



"Очень надеюсь, что у него все получится", - сказал журналистам Бибилов.



Он поблагодарил всех граждан республики за выполнение гражданского долга.



По данным ЦИК Южной Осетии, после подсчета 18% протоколов лидирует Гаглоев.



"Анатолий Бибилов набирает 2 тыс. 274 голосов (37%), Алан Гаглоев - 3 тыс. 686 голосов (59,22%), против всех - 236 голосов (3,79%)", - сказала она.



На территории республики проголосовало 68,2%.



