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НОВОСТИ

Действующий президент Южной Осетии Анатолий Бибилов признал поражение на выборах

09:20 09.05.2022 Источник: Интерфакс

Действующий президент Южной Осетии Анатолий Бибилов признал поражение на выборах и заявил, что желает лидеру партии "Ныхас" Алану Гаглоеву успешной работы.

"Очень надеюсь, что у него все получится", - сказал журналистам Бибилов.

Он поблагодарил всех граждан республики за выполнение гражданского долга.

По данным ЦИК Южной Осетии, после подсчета 18% протоколов лидирует Гаглоев.

"Анатолий Бибилов набирает 2 тыс. 274 голосов (37%), Алан Гаглоев - 3 тыс. 686 голосов (59,22%), против всех - 236 голосов (3,79%)", - сказала она.

На территории республики проголосовало 68,2%.

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