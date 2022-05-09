В Краснодарском крае ликвидированы пожары во всех населенных пунктах

09:30 Источник: Интерфакс

Пожарные сумели стабилизировать обстановку в населенных пунктах Красноярского края, ликвидировав там все возгорания, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по краю.



"Пожары в 16 населенных пунктах полностью ликвидированы. В городе Уяр и поселке Лакино Большемуртинского района ведется проливка и разбор конструкций. Там работают более 120 человек и 26 единиц техники. Также ведутся работы по оценке нанесенного ущерба", - говорится в сообщении.



Отмечается, что ветровая нагрузка в регионе существенно ослабла - днем 9 мая порывы ветра ожидаются до 8 м/с, к вечеру снизятся до 5 м/с.



Как сообщалось, в субботу утром в край пришел шквалистый ветер, скорость которого достигала 40 м/с. В результате падения деревьев, перехлеста линий электропроводов и падения линий электропередачи во многих территориях региона одномоментно произошли возгорания.



